Палестинские силовики объявили во всех структурах безопасности в секторе Газа режим ЧП

Министерство внутренних дел сектора Газа в полночь объявила ЧС во всех структурах безопасности анклава. Об этом сообщил представитель ведомства Ияд аль-Бозом.

По его словам, в полицейском КПП на прибрежной дороге в городе Газа произошел еще один взрыв. В результате ранения получили несколько человек. Ияд аль-Бозом сообщил, что в связи с этим ведомство объявило режим ЧП во всех структурах безопасности сектора.

Ранее двое палестинских полицейских погибли при взрыве в секторе Газа. Причины инцидента не установлены.

Власти палестинского анклава заявляют, что полицейские были ликвидированы ударом с беспилотного летательного аппарата. Израильские военные отрицают причастность к атаке.

Во вторник палестинские боевики обстреляли из минометов приграничные районы Израиля, откуда в ответ был нанесен авиаудар по позициям правящего в движения ХАМАС.