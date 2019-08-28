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 Палестинские силовики объявили во всех структурах безопасности в секторе Газа режим ЧП

Палестинские силовики объявили во всех структурах безопасности в секторе Газа режим ЧП
3:59   28 Августа 2019
Весь мир

Палестинские силовики объявили во всех структурах безопасности в секторе Газа режим ЧП

Палестинские силовики объявили во всех структурах безопасности в секторе Газа режим ЧП

Министерство внутренних дел сектора Газа в полночь объявила ЧС во всех структурах безопасности анклава. Об этом сообщил представитель ведомства Ияд аль-Бозом.

По его словам, в полицейском КПП на прибрежной дороге в городе Газа произошел еще один взрыв. В результате ранения получили несколько человек. Ияд аль-Бозом сообщил, что в связи с этим ведомство объявило режим ЧП во всех структурах безопасности сектора.

Ранее двое палестинских полицейских погибли при взрыве в секторе Газа. Причины инцидента не установлены.

Власти палестинского анклава заявляют, что полицейские были ликвидированы ударом с беспилотного летательного аппарата. Израильские военные отрицают причастность к атаке.

Во вторник палестинские боевики обстреляли из минометов приграничные районы Израиля, откуда в ответ был нанесен авиаудар по позициям правящего в движения ХАМАС.

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль #сектор газа

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