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3:40   28 Августа 2019
Весь мир

Малышева прокомментировала советы британских диетологов по питанию фастфудом

Малышева прокомментировала советы британских диетологов по питанию фастфудом

Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева в интервью телеканалу «Царьград» прокомментировала советы британских диетологов питаться фастфудом.

Британская газета Dailymail опубликовала советы диетологов для тех, кто не хочет отказываться от фастуда, но при этом хочет похудеть. Согласно их утверждению, для снижения веса не нужно бросать употребление гамбургеров. По словам диетологов, можно бороться с лишним весом, выбирая «правильные» блюда в «Макдоналдсе» и «Бургеркинге». В частности, диетолог Пиппа Кэмпбелл заявила, что на завтрак нужно брать макмаффин с беконом и яйцом – в нем всего 348 калорий.

Малышева в интервью «Царьграду» заявила, что сейчас есть норма калорийности в день - от 1200 до 1500 килокалорий. По ее словам, если исходить из этого, то в целом все равно, за счет чего выдерживать калорийность. По ее словам,  проще всего это делается за счет продуктов с невысокой калорийностью, но с высокой пищевой ценностью - таких как продающиеся в «Макдоналдсе» салаты, нарезанная морковь и молоко.

Телеведущая отметила, что сама по себе котлета из «Макдональдса» - это не «исчадие ада», и сама по себе она «безупречно прекрасна» . По ее словам, «исчадием ада» являются те люди, которые ничего не едят, кроме булки. Малышева отметила, что в «Макдоналдсе», который сейчас отвечает на запросы всех людей, можно найти достойное питание.

Отмечается, что Малышева в целом встала на защиту сети ресторанов быстрого питания. Она заявил, что этот крупный бизнес удерживается на плаву только потому, что отвечает запросам потребителей.

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Автор: Олег Королев
#диета #фастфуд #малышева

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