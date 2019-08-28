США займутся возвращением РФ в «Большую семерку», заявил Помпео

Американская администрация займется вопросами возвращения России в «Большую семерку», заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам CBS4 WTTV и FOX59 WXIN7.

Помпео сообщил, что американский президент Дональд Трамп считает, что необходимо вернуть РФ в организацию. Он отметил, что работает на президента, и поэтому вместе с Белым домом займется работой над данным направлением.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу «Большой семерки» в 2020 году, которая состоится в США. Позже французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» заявил, что главы стран-участниц не смогли договориться по данному вопросу. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в урегулировании ситуации на Украине.

Российский президент Владимир Путин разнее заявлял, что видит полезность любых контактов со странами «Большой семерки» и не исключает, что формат G8 будет возобновлен. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда по своей инициативе не поднимала данный вопрос.