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 Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать
Посольство РФ ответило на слова американского сенатора о «самоизоляции» Москвы

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 Палестинские силовики объявили во всех структурах безопасности в секторе Газа режим ЧП

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3:24   28 Августа 2019
Весь мир

США займутся возвращением РФ в «Большую семерку», заявил Помпео

США займутся возвращением РФ в «Большую семерку», заявил Помпео

Американская администрация займется вопросами возвращения России в «Большую семерку», заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам CBS4 WTTV и FOX59 WXIN7.

Помпео сообщил, что американский президент Дональд Трамп считает, что необходимо вернуть РФ в организацию. Он отметил, что работает на президента, и поэтому вместе с Белым домом займется работой над данным направлением.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу «Большой семерки» в 2020 году, которая состоится в США. Позже французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» заявил, что главы стран-участниц не смогли договориться по данному вопросу. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в урегулировании ситуации на Украине.

Российский президент Владимир Путин разнее заявлял, что видит полезность любых контактов со странами «Большой семерки» и не исключает, что формат G8 будет возобновлен. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда по своей инициативе не поднимала данный вопрос.

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Автор: Олег Королев
#россия #помпео #g7

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