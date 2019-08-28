Американский президент Дональд Трамп настроен на скорое заключение торгового соглашения с Китаем, заявил в интервью телеканалу WRTV госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, Трамп сосредоточен на том, чтобы заключение договоренностей произошло как можно скорее. Помпео отметил, что в переговорах с КНР был достигнут реальный прогресс, и поэтому не будет устанавливать сроки.

Переговоры между КНР и США, которые периодически ведутся с минувшего года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.

Ранее Трамп заявил, что Китай накануне связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Американский президент заявил, что переговоры по данному вопросу должны стартовать в ближайшее время. Пекин не подтвердил данную информацию, но при этом выразил надежду, что Вашингтон откажется от ошибочных действий и будет создавать условия для возобновления торговых консультаций.