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 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

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3:05   28 Августа 2019
Весь мир

Трамп настроен на скорое заключение торгового соглашения с Китаем

Трамп настроен на скорое заключение торгового соглашения с Китаем

Американский президент Дональд Трамп настроен на скорое заключение торгового соглашения с Китаем, заявил в интервью телеканалу WRTV госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, Трамп сосредоточен на том, чтобы заключение договоренностей произошло как можно скорее. Помпео отметил, что в переговорах с КНР был достигнут реальный прогресс, и поэтому не будет устанавливать сроки.

Переговоры между КНР и США, которые периодически ведутся с минувшего года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.

Ранее Трамп заявил, что Китай накануне связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Американский президент заявил, что переговоры по данному вопросу должны стартовать в ближайшее время. Пекин не подтвердил данную информацию, но при этом выразил надежду, что Вашингтон откажется от ошибочных действий и будет создавать условия для возобновления торговых консультаций.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #торговая война с китаем

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