Пушков прокомментировал сравнение «Северного потока-2» и пакта Молотова-Риббентропа

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка, который сравнил газопровод «Сееверный поток-2» с пактом Молотова-Риббентропа.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что польский МИД только и умеет, что сравнивать все, что не нравится Варшаве, с пактом Молотова-Риббентропа.

Сенатор отметил, что подобное сравнение пакта и «Северного потока-2» особенно глупо. Он подчеркул, что проект никак не затрагивает Польшу: она остается в стороне, поскольку неинтересна как партнер ни России, ни Германии.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы будут проходить от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступает ряд стран: в частности, Украина и США.