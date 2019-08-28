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 «Дочка» Ростеха потребовала от компании Boeing компенсацию в 120 миллионов долларов

«Дочка» Ростеха потребовала от компании Boeing компенсацию в 120 миллионов долларов
2:32   28 Августа 2019
Весь мир

«Дочка» Ростеха потребовала от компании Boeing компенсацию в 120 миллионов долларов

«Дочка» Ростеха потребовала от компании Boeing компенсацию в 120 миллионов долларов

Российская дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» потребовала от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов. Об этом сообщил РИА «Новости» ее адвокат Стивен Маркс.

«Авиакапитал-Серви» подала в суд американского города Чикаго компанию Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы данной модели.

По словам Маркса, иск основан на том, что американская компания сознательно ввела в заблуждение относительно ключевого положения договора - то есть, из-за их намерения поставить должным образом сертифицированные и пригодные для полетов самолеты.

Он отметил, что сейчас очевидно, что Boeing сознательно исказили информацию о том, что они обходили правила сертификации Федерального управления гражданской авиации (FAA) и пытались проскочить за счет разновидности сертификата 50-летней давности. Адвокат отметил, что это был совсем инойс амолет, который требовал другого докуменат.

Истец считает, что катастрофы случились из-за небрежности Boeing не только при разработке неисправного самолета, но и при утаивании критически важных сведений от американских властей.

Подчеркивается, что защита «Авиакапитала-Сервис» пыталась урегулировать претензии к Boeing в досудебном порядке. Однако, авиакорпорация не пошла на приемлемое решение и не продемонстрировала желания обсудить претензии дочки «Ростеха».

 

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Автор: Олег Королев
#суд #ростех #boeing 737 max

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