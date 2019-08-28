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2:10   28 Августа 2019
Весь мир

Климкина расстроило отсутствие единства в рядах G7 по отношению к России

Климкина расстроило отсутствие единства в рядах G7 по отношению к России

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение главами стран-членов «Большой семерки» вопроса возвращения России в организацию.

На своей странице в Twitter украинский министр написал, что G7 утратила солидарность в своем отношении к России. Он отметил, что считает данный факт «печальным».

Климкин призвал сохранить единство действий в отношении  Москвы. По его словам, в противном случае это станет «мегаугрозой» и для Киева, и для стран «Большой семерки».

Ранее британская The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с главами стран-участниц G7 из-за вопроса о возвращении в РФ. По данным газеты, Трамп заявлял о необходимости присутствия Москвы для обсуждения Ирана, Сирии и КНДР.

В свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщил, что вопрос возможного приглашения России в «Большую восьмерку» за ужином обсуждался, но лидеры в Биаррице не достигли договоренности о возвращении РФ.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #климкин #g7

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