Проплачиваемый Ходорковским журналист координировал работу «фабрики компромата» Навального

Раскрытая в Петербурге подпольная редакция Алексея Навального по созданию компромата на политиков могла финансироваться Михаилом Ходорковским через медиа «Проект» и журналистку Ольгу Чуракову. Об этом пишет ФАН в своем материале-расследовании.

Накануне в Петербурге была раскрыта подпольная редакция по подготовке платных «фейков». На квартире содержалась вся необходимая для создания компромата техника и оборудование. Мнимые расследования выпускались в отношении политиков, которые будут участвовать в выборах восьмого сентября. Примечательно, что все «отрабатываемые» кандидаты являются членами партии «Единая Россия» и уже представали объектами расследования СМИ - это позволяло сотрудникам Навального смешивать имеющийся компромат с выдуманными вбросами.

Ставка «фабрики компромата» была сделана на Петербург, поскольку фигурантом фейков выступал градоначальник Александр Беглов. Материалы не были окончательно сформированы или только ждали своей публикации. Работающие в незаконной редакции люди заблаговременно покинули квартиру, не попав под арест полицейскими, прибывшими по вызову владельца квартиры. Большое число дорогостоящей аппаратуры указывает на то, что мероприятие щедро финансировалось - в том числе, спонсором мог быть беглый олигарх Михаил Ходорковский, который финансировал либеральное движение, возглавляемое Навальным.

Создавая «фабрику компроматов», Навальный кооперировал свою работу со структурами Ходорковского, выделяющего щедрое финансирование. На его деньги было закуплено оборудование и был нанят персонал, который обеспечивал создание фейков. «Теневая редакция» требовала опытного «специалиста» в создании фейков, поэтому была выбрана журналистка Ольга Чуракова - сотрудница медиа «Проект», подконтрольного Ходорковскому.

Согласно предоставленной источником ФАН распечатке с указанием электронных билетов на поезд, приобретенных Чураковой, она приезжала в Петербург 22 февраля. В этот момент было необходимо поставить работу «фабрики» и передать политический заказ на политиков, указанных в «компроматном списке». Проект должен был отличаться от расследований ФБК и «Проекта» по стилистике и фактуре. Ожидалось, что фейки появятся к проведению Единого дня голосования 8 сентября.

Координирующая работу «фабрики» Чуракова следила за проведенной работой, согласовывала документы и прочее. Однако в ее работу были внесены коррективы. Разоблаченная незаконная редакция заставила Чуракову приехать в Петербург снова, что подтверждается предоставленной распечаткой. Журналистка приезжала 26 августа - в день, когда «фабрику» накрыла полиция. Раздав дальнейшие указания работникам, которым удалось скрыться, она уехала обратно в столицу.

Источники в оппозиционной среде сообщают, что главной задачей «расследователей» является дискредитация губернаторских и муниципальных выборов. В числе целей - врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и другие представители исполнительной и законодательной власти города.

В редакцию ФАН обратились несколько сотрудников избиркомов, которые сообщили, что некие журналисты попросили их солгать за деньги на диктофон и камеру, а также вбросить «липовые документы». В частности, речь шла о фейковых махинациях в ходе выборов и подготовке к ним.

Созданная Навальным и координируемая Ходорковским структура должна была нанести репутационный ущерб депутатам и принести организаторам политический капитал. Однако сейчас в отношениях между оппозиционерами происходит политическая борьба. Ходорковский, который разочаровался в провале незаконных акций Навального, решил прекратить финансирование принадлежащих блогеру структур и организаций.