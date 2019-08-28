Американский суд одобрил достигнутые договоренности между российской компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» и прокуратурой США, касающиеся условий предоставления ответчику доступа к документам, послужившим основанием для предъявления обвинений.

При этом по решению американского суда часть документов, на основе которых были выдвинуты обвинения против «Конкорда», так и остается засекреченной.

Ранее, по распоряжению суда, защита «Конкорда» не могла обсуждать «конфиденциальную информацию» с сотрудниками российской компании. Адвокат российской компании Эрик Дюбелье заявлял, что данная ситуация делала практически невозможной процесс подготовки к суду.

Одобренные договоренности предусматривают, что правительство установит ряд документов, которые будут считаться «материалами среднего уровня конфиденциальности». Эти документы смогут изучить представители фирмы в России, а также потенциальные свидетели по делу. Работать с документами они могут только в установленных местах, и под присмотром уполномоченных лиц.

Большая часть документов останется засекреченной, работать с ними можно будет только на территории США и только адвокатам. Защитники смогут поделиться данной информацией только по разрешению суда. Это свидетельствует о стремлении американской стороны скрыть отсутствие доказательство по делу «Конкорда».

Достигнутые договоренности коснутся нескольких миллионов документов, включая материалы, которые уже не расцениваются как конфиденциальные. Ранее адвокат «Конкорда» заявлял, что его компания провела год, чтобы ознакомиться со всеми документами, но до сих пор не закончила данный процесс.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал доклад о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. В нем он признал, что подозрения о связях Трампа с Россией не подтверждены. Провальное расследование стоило налогоплательщикам более чем 30 миллионов долларов.

За время расследования Мюллер предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и мошенничество тринадцати россиянам и трем российским компаниям, не предоставив каких-либо доказательств. Обвиняемая безосновательно российская компания «Конкорд» подала в суд на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра.

Адвокат компании, возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, уверен, что Минюст США нарушил уголовный кодекс округа Колумбия, распространив сведения о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Суд обязал прокуроров представить «Конкорду» подробные обвинения.

После провала расследования Мюллера стало очевидно, что спецпрокурору придется понести ответственность за ложные обвинения в адрес «Конкорда». Спустя несколько дней после появления сведений об обращении компании в суд, замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.

После провала «расследования» Мюллер, как и Барр, подал в отставку. Экс-помощник главы Минфина США, экономист Пол Крейг Робертс призвал арестовать бывшего спецпрокурора.