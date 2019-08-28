МИД РФ заявил о схожести принципов регулирования массовых акций в Германии, Франции и России

МИД РФ в ответ на публикации западных СМИ о российских нормах, которые «ограничивают свободу митингов», указало схожесть принципов, на которых регулируется проведение массовых акций в РФ, Франции и ФРГ. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что конституционное законодательство Франции и Германии построено на аналогичной логике, что и российской. Так, конституциями данных стран одинаково устанавливается свобода выражения мнений и собраний, которая может быть серьезно ограничена законом для защиты от злоупотреблений. Предусматривается целый ряд условий организации и проведения публичных мероприятий, а также ответственность за их нарушения.

В МИД РФ отметили, что и в Париже, и в Берлине такой порядком вещей считается отвечающим принципам демократии. Конституция РФ гарантирует гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить демонстрации, пикетирование, митинги, шествия и собрания. При этом Основной закон устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это нужно для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав, здоровья и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны.

Ведомство отмечает, что во французской конституции есть свобода собраний, хотя прямо и не предусмотрена. Она проистекает из свободы выражения, закрепленной в Декларации прав и свобод человека и гражданина, являющейся неотъемлемой частью конституции. Декларация указывает, что свободное выражение мыслей и мнений является одним из главных прав человека, при этом гражданин ответственен за злоупотребление данной свободой. Таким образом, французский закон фиксирует ограничение данного права.

В частности, согласно Кодексом внутренней безопасности Франции, проведение парада, собрания или митинга на дорогах общего пользования должно сопровождаться предварительным уведомлением - кроме случаев, когда проведение собраний является местным обычаем. Кроме того, такие мероприятия не должны продолжаться после одиннадцати вечера - кроме случаев, когда публичные учреждения закрываются позднее.

В свою очередь в Германии свобода собраний также является следствием нормы конституции. На его основании, все могут собираться мирно, без оружия, без предварительного разрешения и извещения. Однако, в конституции указывается, что для собраний под открытым небом данное право может быть ограничено на основании закона: круг субъектов, лишенных этого права, устанавливается на федеральном уровне.

В частности, на основании закона организатор обязан уведомить компетентные органы о собрании по меньшей мере за двое суток до его объявления. Проведение запрещенных мероприятий и собраний пресекается властями. В частности, в январе минувшего года в Кельне была разогнана демонстрация курдов: причиной этому стал тот факт, что ее участники нарушили требование о запрете демонстрации символики Курдской рабочей партии.