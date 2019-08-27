Макрон и Ко организуют встречу по Ливии «для галочки» вместо реального решения вопроса

Политики по итогам встречи G7 предложили провести международную конференцию, на которой собрались бы все заинтересованные стороны и региональные субъекты, имеющие отношение к конфликту в Ливии.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, беседуя с «Политикой Сегодня», присутствовавший на встречи G7, ожидает, что подобное мероприятие не приведет к разрешению ливийского вопроса. Он считает, что саммит «семерки», на котором лидеры государств решили созвать конференцию, был устроен исключительно для пиара миротворческой позиции французского президента Эммануэля Макрона.

Конфликт в Ливии нужно пресечь, чтобы прекратить распространение терроризма по всему региону: не только Буркина-Фасо, но в целом ряде других стран, которые опоясывают Ливию, уточняет Малькевич. Макрон и другие политики оставили в декларации лишь общие слова: нужно прекратить огонь. На помощь должно придти политическое решение — принятие конституции, а затем выборы легитимной власти, которая будет принята всеми регионами страны.

«Но для нас [для России] это важно, потому как фонд защиты национальных ценностей — один из первых сигналил об этом. Мы говорили, что в Ливии процветает государственный терроризм. То есть по двум направлениям страна летит в тартарары. У власти находятся те люди, которые не контролируют состояние страны и сами являются террористами, которые поощряют пытки в тюрьмах. Это все расползается по всей стране и от этого страдают соседи», — сетует Малькевич.

«Семерка», по мнению политика, совершает ошибку, отчасти перекликающуюся с ситуацией в Сомали. Страна тоже распалась на ряд непризнанных государств.

«Вместо того, чтобы перезапустить ситуацию, Макрон и Компания пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре. Политическое решение должно быть, но для того, чтобы его обеспечить, они опять говорят, что нужно провести международную конференцию. Ей нужно дать оценку действующей власти. А без этой оценки снова будет бессмысленная болтовня. Во время G7 не говорилось, что будут войска, деньги, лишь помощь и советы. Что это такое? Это же бесполезно!» — негодует член ОП РФ.

Евросоюз уже выделял деньги на поддержание береговой линии Ливии и контроля потока мигрантов. Средства уходили в карманы террористов. В нейтральных водах они захватывают суда, которые не имеют никакого отношения к трафику мигрантов. Попадали под удар и российские моряки, добавил Малькевич.

«Я не думаю, что встреча по итогу G7 приведет к разрешению конфликта в Ливии. Скорее всего, опять будут выбивать деньги на какие-то бессмысленные проекты. На нее обязательно не позовут тех, кого нужно позвать. И я сейчас говорю про нас и про часть ливийских сил. Для чего это все делать? Для галочки?» — восклицает собеседник агентства.

Вопрос в том, кому действительно стоит принять участие в конференции. Японии и Канаде — на ней делать нечего. Как и Германии и другим странам ЕС, кроме тех, что имеют доступ к Средиземному морю.

«Объективно по ливийскому вопросу должны присутствовать представители ООН, Италия и Франция, США, потому что от них никуда не деться. Россия, Египет и все стороны ливийского конфликта», — резюмировал глава ФЗНЦ.

Ситуация на территории Ливии нестабильна с 2011 года. Тогда повстанцы, спонсируемые Соединенными Штатами, свергли действующего правителя Муаммара Каддафи. Страна раскололась на две части: на востоке — правит парламент, а на западе — Правительство национального согласия, которое утвердили в ООН. В начале апреля 2019 года маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил, что войска были направлены в Триполи, который является столицей страны под управлением Правительства национального согласия. Военачальник отметил, что солдаты должны будут освободить город от «террористов».