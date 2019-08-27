Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

Президент прилетел в столицу Татарстана из Саратова, где осмотрел новый аэропорт Гагарин. До этого у него прошли переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье.

В казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая Путина встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В рабочем расписании российского лидера обозначены несколько рабочих встреч, а также общение с российской сборной WorldSkills.

Мировой чемпионат WorldSkills прошел с 22 по 27 августа.

Ранее сообщалось, что главной темой пресс-конференции в честь открытия чемпионата стало влияние WorldSkills на образование в РФ.