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Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

 Путин сообщил о планах модернизировать 60 аэропортов России

Путин сообщил о планах модернизировать 60 аэропортов России
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

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22:13   27 Августа 2019
Россия

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

Президент прилетел в столицу Татарстана из Саратова, где осмотрел новый аэропорт Гагарин. До этого у него прошли переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье.

В казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая Путина встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В рабочем расписании российского лидера обозначены несколько рабочих встреч, а также общение с российской сборной WorldSkills.

Мировой чемпионат WorldSkills прошел с 22 по 27 августа.

Ранее сообщалось, что главной темой пресс-конференции в честь открытия чемпионата стало влияние WorldSkills на образование в РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #общество #worldskills

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