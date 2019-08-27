Путин сообщил о планах модернизировать 60 аэропортов России

Президент РФ во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин заявил о планах отремонтировать 60 аэропортов за шесть лет планируется привести в хорошее нормативное состояние, заявил Владимир Путин.

Международный аэропорт Гагарин находится в 30 километрах от Саратова у села Сабуровка. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь нового аэроузла достигает 23 тысячи квадратных метров.

Гагарин стал вторым крупным аэропортом, построенным в период новейшей истории России «с нуля».

Ранее сообщалось, что глава РФ прибыл в Саратов, чтобы посмотреть осмотреть новый аэропорт. Он отметил, что аэроузел стал замечательным подарком городу.