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21:30   27 Августа 2019
Россия

Путин назвал аэропорт Гагарин замечательным подарком Саратову

Путин назвал аэропорт Гагарин замечательным подарком Саратову

Российский лидер Владимир Путин в ходе осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин заявил, что аэроузел стал замечательным подарком городу.

Президент отметил, что помнит 2012 год, когда после обращения губернатора региона передал резолюцию бывшему министру транспорта с просьбой поддержать инициативу.

«Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу всех поздравить», - сказал Путин.

Глава управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал Путину, что терминал может принять пассажиропоток в 1 миллион человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, что увеличит его до 1,5 миллиона человек.

Ранее во вторник сообщалось, что глава РФ прибыл в Саратов, чтобы осмотреть новый аэропорт. Он находится в 30 километрах от города у села Сабуровка. Авиакомпания «Победа» совершила тестовый рейс Внуково - Гагарин - Внуково 18 августа.

Путин назвал аэропорт Гагарин замечательным подарком Саратову

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #аэропорт #саратов #гагарин

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