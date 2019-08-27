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20:57   27 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября: в нем примут участие действующий глава республики Рауль Хаджимба и его конкурент от оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

В первом туре 25 августа действующий президент Хаджимба набрал 24,83% голосов избирателей, а оппозиционер Квиниция взял 21,91% бюллетеней, обогнав экс-замминистра иностранных дел Абхазии Олега Аршбу.

«В соответствии с законодательством, второй тур проходит в течение двух недель и назначается на 8 сентября», — сообщил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия ТАСС.

 В Кремле заявили, что следят за ходом президентских выборов в Абхазии: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надеется на легитимность избирательного процесса и во втором туре.

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Ранее депутат от Грузии София Кацарава инициировала в ОБСЕ принятие резолюции, призывающей российское руководство отменить свое решение о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Глава Грузии считает выборы в Абхазии «нелегитимными и незаконными», а также назвала избирательный процесс в республике «нарушением суверенитета» Грузии.

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Автор: Тимофей Булочкин
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