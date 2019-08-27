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20:57   27 Августа 2019
Россия

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, но обсуждение его логотипа считает преждевременным, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее 27 августа РБК со ссылкой на источник написало, что банк разрабатывает новый логотип для всех структур экосистемы, в том числе самого банка. СМИ написало, что логотипом может стать сине-зеленый квадрат.

Нынешний логотип Сбербанка - светло-зеленый круг со смещенными влево галками - появился десять лет назад.

Как сообщили РИА Новости в банке, информация о том, что банк размышляет над развитием бренда «Сбер» для экосистемы, официально сообщалась еще зимой. О вариантах логотипа для экосистемы говорить рано и на бизнес Сбербанка это никак не влияет, подчеркнули в пресс-службе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #сбербанк

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