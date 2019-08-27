Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, но обсуждение его логотипа считает преждевременным, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее 27 августа РБК со ссылкой на источник написало, что банк разрабатывает новый логотип для всех структур экосистемы, в том числе самого банка. СМИ написало, что логотипом может стать сине-зеленый квадрат.

Нынешний логотип Сбербанка - светло-зеленый круг со смещенными влево галками - появился десять лет назад.

Как сообщили РИА Новости в банке, информация о том, что банк размышляет над развитием бренда «Сбер» для экосистемы, официально сообщалась еще зимой. О вариантах логотипа для экосистемы говорить рано и на бизнес Сбербанка это никак не влияет, подчеркнули в пресс-службе.