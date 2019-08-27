Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

 Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

 Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром
Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

 Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

 Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром
20:56   27 Августа 2019
Россия

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Компания «Яндекс» уточнила, что сервис «Яндекс.Учебник» будет расширяться, и в этом году его программу дополнят задачи по математике для пятиклассников. Сейчас в доступных предметах для школьников есть базовые задания, задачи повышенного уровня сложности «со звездочкой», для подготовки к ВПР, а также задания с «региональным компонентом». 

«Возможно, впервые дети из разных регионов смогут решать задачи по математике на примере своих городов и исторических памятников», — рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе «Яндекса».

Задания для подготовки к ОГЭ или ЕГЭ в сервис подгружать пока не будут: для этого есть отдельный проект «Яндекс.Репетитор». За год существования его посетили четыре миллиона человек, решивших в общей сложности более 30 миллиона задач. Не планируется добавлять в «учебник» и видеолекции, отметили в пресс-службе.

«Мы выбираем форматы представления материалов исходя из предмета, потребностей учителей, возраста детей и учебных задач. Сейчас у нас нет видеолекций и не очень много текстового материала. В начальной школе сам формат длинных текстов и видео не позволяет достичь необходимых в образовательном процессе задач», — уточнили в «Яндексе».

Учебник от российской компании будет полностью бесплатным для учеников и учителей. Доступ к нему можно будет получить и в школе, и дома в любое время дня. За прогрессом каждого школьника учитель будет следить по инфографике, составленной программой по итогам занятий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #образование #яндекс #школы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...