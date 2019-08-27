Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Компания «Яндекс» уточнила, что сервис «Яндекс.Учебник» будет расширяться, и в этом году его программу дополнят задачи по математике для пятиклассников. Сейчас в доступных предметах для школьников есть базовые задания, задачи повышенного уровня сложности «со звездочкой», для подготовки к ВПР, а также задания с «региональным компонентом».

«Возможно, впервые дети из разных регионов смогут решать задачи по математике на примере своих городов и исторических памятников», — рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе «Яндекса».

Задания для подготовки к ОГЭ или ЕГЭ в сервис подгружать пока не будут: для этого есть отдельный проект «Яндекс.Репетитор». За год существования его посетили четыре миллиона человек, решивших в общей сложности более 30 миллиона задач. Не планируется добавлять в «учебник» и видеолекции, отметили в пресс-службе.

«Мы выбираем форматы представления материалов исходя из предмета, потребностей учителей, возраста детей и учебных задач. Сейчас у нас нет видеолекций и не очень много текстового материала. В начальной школе сам формат длинных текстов и видео не позволяет достичь необходимых в образовательном процессе задач», — уточнили в «Яндексе».

Учебник от российской компании будет полностью бесплатным для учеников и учителей. Доступ к нему можно будет получить и в школе, и дома в любое время дня. За прогрессом каждого школьника учитель будет следить по инфографике, составленной программой по итогам занятий.