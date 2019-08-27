Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

 Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

 Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром
Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

 Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

 Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром
20:45   27 Августа 2019
Весь мир

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

Американский государственный секретарь Майкл Помпео во вторник, 27 августа, в ходе выступления на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США в Индианаполисе заявил, что Вашингтон намерен вывести военных из Афганистана как можно скорее. По его словам, США сражаются в Афганистане более 18 лет.

«18 лет военного, дипломатического и экономического присутствия для реформирования афганского общества», — сказал Майкл Помпео.

США сокрушили боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), продолжил госсекретарь. Однако Вашингтон никогда не заявлял о постоянном военном присутствии в Афганистане.

Помпео не спрогнозировал, когда завершится мирный процесс. По его словам, американский лидер решил удостовериться, что Вашингтон делает правильно, а это четкая инструкция для военных. Важно гарантировать, что террористы никогда больше не смогут угрожать США с территории Афганистана.

«Хотим вернуться домой как можно скорее и в как можно большем количестве»,  — резюмировал Помпео.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #афганистан #войска #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...