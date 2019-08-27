США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

Американский государственный секретарь Майкл Помпео во вторник, 27 августа, в ходе выступления на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США в Индианаполисе заявил, что Вашингтон намерен вывести военных из Афганистана как можно скорее. По его словам, США сражаются в Афганистане более 18 лет.

«18 лет военного, дипломатического и экономического присутствия для реформирования афганского общества», — сказал Майкл Помпео.

США сокрушили боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), продолжил госсекретарь. Однако Вашингтон никогда не заявлял о постоянном военном присутствии в Афганистане.

Помпео не спрогнозировал, когда завершится мирный процесс. По его словам, американский лидер решил удостовериться, что Вашингтон делает правильно, а это четкая инструкция для военных. Важно гарантировать, что террористы никогда больше не смогут угрожать США с территории Афганистана.