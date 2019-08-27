Путин не привык к «саммиту ради саммита», прокомментировал Песков G7

Президент РФ Владимир Путин, по словам своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не привык к визитам, саммитам и контактам без цели.

Такое заявление сделал Песков в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии Путина в саммите G7 в 2020 году, который пройдет в США.

«Об этом пока речи не идет в прикладном плане. Все-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — сообщил Песков.

Песков также подчеркнул, что для России не является самоцелью превратить «Большую семерку» в «восьмерку»: с этой точки зрения для РФ предпочтительнее формат «двадцатки». При этом Москва не отказывается от любых форматов общения с руководством стран-участниц G7.

Президент США Дональд Трамп после прошедшего во Франции саммита «семерки» призвал вернуть Россию в международный клуб. Аналогичного мнения придерживается премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который уверен, что вовлечение Москвы в диалог G7 необходимо для решения проблем международного уровня.