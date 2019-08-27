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 Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром
20:26   27 Августа 2019
Весь мир

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Представитель хорватского министерства обороны во вторник, 27 августа, сообщил, что самолеты противопожарного авиаотряда военно-воздушных сил страны второй день пытаются потушить крупный пожар. Ранее семь спецсамолетов вооруженных сил тушили крупное возгорание в лесистой местности в районе Мокро-Поле близ Книна​​​.

Огонь, который появился во второй половине дня в понедельник, 26 августа, быстро распространился, поэтому наземных сил пожарных оказалось недостаточно, затем сильный ветер помешал авиации. По информации оборонного ведомства Хорватии, два сельскохозяйственных самолета Airtractor AT-802 и два противопожарных Canadair CL-415 снова направили тушить огонь в районе Мокро-Поле под Книном в Шибеницко-Книнской жупании.

В первой половине вторника на этом участке задействовали пять пожарных самолетов. Однако сильный ветер мешает тушению, но пожарным удается не подпускать огонь к населенным пунктам.

Минобороны Хорватии также представило новый беспилотный летательный аппарат Orbiter 3, который следит за появлением очагов возгорания. С помощью дрона военные спугнули предполагаемого поджигателя растительности в районе Дивулье близ города Трогир на Адриатическом побережье Хорватии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ввс #общество #хорватия #лесные пожары

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