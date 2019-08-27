Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

 Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

 Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром
Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

Сбербанк заявил, что обсуждать новый логотип для своей экосистемы рано

 Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам

Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее

 Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС второй день борются с крупным лесным пожаром
20:31   27 Августа 2019
Россия

Малькевич анонсировал подведение итогов исследовательской работы IAC

Малькевич анонсировал подведение итогов исследовательской работы IAC

Организация International Anticrisis Center (IAC) презентует в среду итоги своей исследовательской деятельности в странах Африки, Южной Америки, Центральной Европы и Балканского региона. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной Палаты Александр Малькевич.

На презентации эксперты IAC расскажут об основных трендах, которые формируют политический ландшафт вышеупомянутых стран, отметил член ОП в своем Тelegram.

Мероприятие пройдет в Москве по адресу Потаповский переулок, 16/5, строение 1. Старт в 12:00.

IAC - российская организация, занимающаяся исследованиями и политическим консалтингом. Ее специалисты анализируют основные политические события по всему миру. Результаты работы экспертов за последние два года можно прочесть на сайте IAC.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#африка #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...