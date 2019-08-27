Малькевич анонсировал подведение итогов исследовательской работы IAC

Организация International Anticrisis Center (IAC) презентует в среду итоги своей исследовательской деятельности в странах Африки, Южной Америки, Центральной Европы и Балканского региона. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной Палаты Александр Малькевич.

На презентации эксперты IAC расскажут об основных трендах, которые формируют политический ландшафт вышеупомянутых стран, отметил член ОП в своем Тelegram.

Мероприятие пройдет в Москве по адресу Потаповский переулок, 16/5, строение 1. Старт в 12:00.

IAC - российская организация, занимающаяся исследованиями и политическим консалтингом. Ее специалисты анализируют основные политические события по всему миру. Результаты работы экспертов за последние два года можно прочесть на сайте IAC.