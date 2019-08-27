Минпросвещения не изменяло продолжительность уроков в новом учебном году

Представитель министерства просвещения РФ во вторник, 27 августа, сообщил, что продолжительность уроков в новом учебном году не изменится. По его словам, вопрос продолжительности уроков закрепили санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в школах в строгом соответствии с допустимой нагрузкой, передает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ обнародовали информацию о якобы возможном увеличении продолжительности уроков​​​. Минпросвещения призвало средства массовой информации проверять подобные сообщения на официальных источниках, включая официальный сайт ведомства.

«Длительность занятий в школах на территории всей страны не изменилась», — ответили в ведомстве.

Продолжительность урока или академический час во всех классах не должен превышать 45 минут, за исключением первого класса, где нормативы в начале учебного года составляют не более 35 минут, напомнили в Минпросвещения.