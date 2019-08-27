Связь «Проекта» с кампанией, ведущейся против политиков, расследует ФАН

Федеральное агентство новостей намерено опубликовать свое расследование о связи медиаресурса олигарха Михаила Ходорковского «Проект» с обнаруженной в Петербурге квартирой, где была организована фабрика фейковых новостей о высокопоставленных политиках.

Связанная с «Проектом» журналистка Ольга Чуракова имеет отношение к написанию фейковых материалов о российских политиках: в отечественных СМИ появилось несколько почти одинаковых статей о главах регионов, где сообщались недостоверные сведения якобы о их коррупционных связях и любовных отношениях. Расследование журналистов ФАН о ресурсе Ходорковского, намеренно тиражирующем фейковые «сенсации», планируется опубликовать 27 августа.

Возглавляет «Проект» экс-главред либерального телеканала «Дождь» Роман Баданин, предварительно изучив «проблемы современной журналистики» в учебных заведениях США на деньги американских фондов. После возвращения в Россию Баданин занялся созданием «Проекта»: финансовые средства на запуск ресурса предоставил бывший глава ЮКОС-а Ходорковский.

Всего в «Проекте» работает восемь человек, помимо Баданина и экс-сотрудницы «Новой газеты» Чураковой. Журналистке Баданин особенно доверяет: даже командировал ее в Петербург для координации отдела псевдо-расследований о российских политиках.

Напомним, недавно Ходорковский раскритиковал инициативу Алексея Навального «Умное голосование», назвав проект бывшего соратника «предательством».