Двух бывших сотрудников полиции осудят за незаконное оформление на учет нелегальных мигрантов в Новой Москве.

Старший помощник главы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что они получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 миллионов рублей за организацию незаконной постановки на миграционный учет. Они фиктивно зарегистрировали более 64 тысяч иностранцев. Бизнес по незаконному оформлению мигрантов вскрылся, когда было заведено дело против одного из экс-полицейских о попытке приобрести наркотические средства в крупном размере.

Отмечается, что в деле также фигурируют шесть человек, не имеющих отношения к государственной службе.