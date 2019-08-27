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Проект «Яндекс.Учебник» бесплатно подготовит российских школьников к олимпиадам
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

 Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

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20:05   27 Августа 2019
Россия

Двух экс-полицейских в Москве осудят за фиктивную регистрацию 64 тысяч мигрантов

Двух экс-полицейских в Москве осудят за фиктивную регистрацию 64 тысяч мигрантов

Двух бывших сотрудников полиции осудят за незаконное оформление на учет нелегальных мигрантов в Новой Москве.

Старший помощник главы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что они получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 миллионов рублей за организацию незаконной постановки на миграционный учет. Они фиктивно зарегистрировали более 64 тысяч иностранцев. Бизнес по незаконному оформлению мигрантов вскрылся, когда было заведено дело против одного из экс-полицейских о попытке приобрести наркотические средства в крупном размере.

Отмечается, что в деле также фигурируют шесть человек, не имеющих отношения к государственной службе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #мигранты #полицейские #регистрация

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