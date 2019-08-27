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Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

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19:31   27 Августа 2019
Весь мир

Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 27 августа, заявил, что рассчитывает на стабилизацию ситуации в Идлибе, несмотря на непростую обстановку в сирийском регионе.

«Я надеюсь, что сейчас ситуация стабилизируется», — сказал глава Минобороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе. По словам президента Турции, действия правительственной армии САР в идлибской зоне деэскалации затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.

Эрдоган объяснил, что сирийские военные бомбят не только боевиков, но и гражданские объекты, чем нарушают относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #идлиб #минобороны #шойгу

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