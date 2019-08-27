Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 27 августа, заявил, что рассчитывает на стабилизацию ситуации в Идлибе, несмотря на непростую обстановку в сирийском регионе.
«Я надеюсь, что сейчас ситуация стабилизируется», — сказал глава Минобороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе. По словам президента Турции, действия правительственной армии САР в идлибской зоне деэскалации затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
Эрдоган объяснил, что сирийские военные бомбят не только боевиков, но и гражданские объекты, чем нарушают относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума.
Пресс-конференция по итогам российско-турецких переговоров https://t.co/4DyEzu0YZI pic.twitter.com/Kb5OquWe0p— Президент России (@KremlinRussia) 27 августа 2019 г.