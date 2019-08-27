«Коммунисты России» пригрозили режиссеру фильма о Ленине суровой рецензией и «воровством»

Отечественная кинокартина «Ленин. Неизбежность» режиссера Владимира Хотиненко выйдет в прокат 31 октября. Роль Ильича исполнит актер Евгений Миронов. Ранее Миронов уже играл вождя в другой картине Хотиненко — сериале «Демон Революции».

«Политика Сегодня» обсудила актерский состав и трейлер фильма с зампредом партии «Коммунисты России» Александром Малинковичем. По мнению политика, из Миронова Ленин вышел чересчур нервный.

«Что он [Миронов] может там сыграть? Как человек Миронов нервный, дерганый. Такой и Ленин у него — нервный и дерганый. Он уходит в какие-то личные обстоятельства. Он не может подняться до величины этой фигуры», — поделился мнением Малинкович.

Зампред добавил, что на такие «исторические» роли как Ленин, Сталин или других правителей актеров должен утверждать авторитетный художественный совет.

«Раньше никто бы такого артиста, как Миронов, не допустил. Он уголовников играл, «пьянь» всякую! Он талантливый артист, ничего не хочу сказать, но все-таки масштаб не тот. Я честно не знаю, сколько ему лет, но выглядит он как пацанчик какой-то. Ленин таким не был», — уверен Малинкович, добавляя, что такие фильмы партия все равно не будет рекомендовать к показу, и постарается запретить.

По словам Малинковича, который видел Миронова, актер не особо разбирается в философии и жизни Ильича. Поэтому роль в исполнении Миронова явно получилась не глубокая.

«Он [Миронов] говорит: «Я читаю воспоминания о Ленине его знакомых. В основном сволочь разную — тех, кто куда-то уехал, эмигрантов, тех, кто что-то там не поделил — с теми, кто с ним дрался или что-то такое. То есть обывательщина! И уйдет он в «обывательственность»!», — сетует Малинкович.

Политика также рассмешил сюжет фильма, согласно которому действия разворачиваются в период эмиграции Ленина, в Цюрихе. Малинкович считает, что такое кино определенно должно обернуть взгляд зрителя к старым фильмам о Ленине советского периода.

«Ведь будет 150 лет Ленину… Неужели мы такой подарок сделаем Ленину? Какой-то сомнительный фильм с дерганым рефлектирующим интеллигентом Мироновым?», — смеется зампред.

Малинкович не сказал, пойдет ли он в кино на «Ленин. Неизбежность» или нет. Вместо этого предложил собрать политбюро партии и кинуть жребий. Тот несчастный, кому не повезет — отправится в кино и запишет фильм на видео с помощью телефона. Затем последует ответ партии на творение Хотиненко — суровая рецензия, которую «Коммунисты России» выпустят в газете и на своем сайте.