Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Коммунисты России» пригрозили режиссеру фильма о Ленине суровой рецензией и «воровством»

«Коммунисты России» пригрозили режиссеру фильма о Ленине суровой рецензией и «воровством»

 Коммунист Орел на словах закрыл счет в Греции перед выборами в МГД

Коммунист Орел на словах закрыл счет в Греции перед выборами в МГД
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

 Корреспонденты ФАН показали, что едят в Триполи

Корреспонденты ФАН показали, что едят в Триполи
«Коммунисты России» пригрозили режиссеру фильма о Ленине суровой рецензией и «воровством»

«Коммунисты России» пригрозили режиссеру фильма о Ленине суровой рецензией и «воровством»

 Коммунист Орел на словах закрыл счет в Греции перед выборами в МГД

Коммунист Орел на словах закрыл счет в Греции перед выборами в МГД
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

Шойгу рассчитывает, что ситуация в Идлибе стабилизируется

 Корреспонденты ФАН показали, что едят в Триполи

Корреспонденты ФАН показали, что едят в Триполи
19:18   27 Августа 2019
Общество

Россельхознадзор выяснит причину попадания кормовой добавки в мясо из Бразилии

Россельхознадзор выяснит причину попадания кормовой добавки в мясо из Бразилии

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 27 августа, сообщил, что Москва и Бразилиа обсуждают возможность проведения Россельхознадзором инспекции бразильских мясоперерабатывающих предприятий. По его словам, это необходимо, чтобы полностью отменить ограничения на поставку в РФ свинины и говядины из Бразилии, которые ввели в связи с обнаружением запрещенной кормовой добавки.

По информации ведомства, несмотря на проведенные бразильской стороной расследования, точную причину попадания в 2017 году рактопамина в продукцию, поставляемую в РФ, до сих пор не установили​​​. Рактопамин  — гормон роста мышечной массы животных, запрещенный в России.

Неоднократные случаи выявления вещества в поступающей на российский рынок мясной бразильской продукции стали поводом для проведения сложных дискуссий и двусторонних переговоров еще с 2012–2013 годов. В результате Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года запретил импортировать свинину и говядину из Бразилии. С 1 ноября 2018 года ограничения отменили для девяти бразильских компаний.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мясо #бразилия #россельхознадзор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...