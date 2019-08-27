Россельхознадзор выяснит причину попадания кормовой добавки в мясо из Бразилии

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 27 августа, сообщил, что Москва и Бразилиа обсуждают возможность проведения Россельхознадзором инспекции бразильских мясоперерабатывающих предприятий. По его словам, это необходимо, чтобы полностью отменить ограничения на поставку в РФ свинины и говядины из Бразилии, которые ввели в связи с обнаружением запрещенной кормовой добавки.

По информации ведомства, несмотря на проведенные бразильской стороной расследования, точную причину попадания в 2017 году рактопамина в продукцию, поставляемую в РФ, до сих пор не установили​​​. Рактопамин — гормон роста мышечной массы животных, запрещенный в России.

Неоднократные случаи выявления вещества в поступающей на российский рынок мясной бразильской продукции стали поводом для проведения сложных дискуссий и двусторонних переговоров еще с 2012–2013 годов. В результате Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года запретил импортировать свинину и говядину из Бразилии. С 1 ноября 2018 года ограничения отменили для девяти бразильских компаний.