Путин заявил, что РФ и Турция выступают за территориальную целостность Сирии

Недопустимо делить Сирию на зоны влияния: Россия и Турция выступают за целостность сирийской территории, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с турецким главой Тайипом Эрдоганом.

Такое решение обусловлено принципом сохранения суверенитета Сирии, сообщил российский президент.

«Исходим из незыблемости принципа сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, недопустимости разделения страны на зоны влияния», — заявил журналистам Путин на пресс-конференции, прошедшей по итогам переговоров на авиасалоне МАКС-2019.

Ранее Путин сообщил о планировании дополнительных мер, предпринимаемых Турцией и Россией для ликвидации террористических группировок в сирийской провинции Идлиб.

В понедельник турецкое военное ведомство заявило о поставках в Анкару второго дивизиона российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турция и РФ заключили контракт на поставку четырех батарей ЗРК С-400 в 2,5 миллиарда долларов: часть суммы Анкара оплатит самостоятельно, а оставшаяся часть будет выплачена России по кредиту.