Коммунист Орел заверил, что закрыл счет в Греции перед выборами в МГД

Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму по 25-му округу от партии ЛДПР Денис Меркулов заподозрил своего конкурента — кандидата от КПРФ Андрея Орла в измене заветам Ленина. Предвыборная шумиха, которую подхватило издание «Век», разгорелась из-за имущества представителя левых сил. Вывод о тяжелой ситуации с кадрами в московской компартии Меркулов сделал на основании вовсе не пролетарского материального положения оппонента.

«Орел владеет шикарной квартирой в центре Москвы и огромным участком в Московской области, имеет много другого дорогостоящего имущества. Причем не только в России. В Греции ему принадлежит очень дорогая недвижимость на одном из островов. Сомнительно, что его туда делегировала партия для совершения мировой революции», — написал в Facebook Меркулов.

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Мосгоризбиркома, помимо двух квартир в Греции площадью 70 и 60 кв. метров, в распоряжении у Орла земельный участок 827 кв. метров, шесть автомобилей, прицеп и три банковских счета в России, на которых более трех миллионов рублей. В графе доходов кандидата значится ноль.

В то же время упомянутое издание утверждает, что у Орла и его супруги есть незакрытый счет в Греции, наличие которого противоречит российским законам о выборах. Издание «Экспресс-газета», которое зачем-то назвало Грецию родиной гомосексуализма, в разоблачении коммуниста зашло немного дальше и опубликовало выписку из греческого банка.

В комментарии «Политике Сегодня» Андрей Орел, ссылаясь на упомянутую декларацию, сообщил, что греческие апартаменты на берегу Эгейского моря от МГИК не скрывал, а счета в Национальном банке Греции больше не существует.

«Он закрыт», — заверил Орел.

По признанию коммуниста, поиски подходящей недвижимости за рубежом дались непросто. В итоге выбор пал на родину демократии, поскольку определяющими стали «хорошие отношения Греции и России».

Про ЛДПР и КПРФ такого не скажешь. Ранее в своем Facebook, отвечая на критику Меркулова, «красный» кандидат назвал оппонента спойлером (от англ. Spoil — портить, технический кандидат на выборах, цель которого оттянуть голоса у конкурента) и призвал того предоставить факты.

Денис Меркулов в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что зарубежные активы — не единственный скелет в шкафу у конкурента.

«Дали нам информацию, поделились, что есть у него иностранное гражданство или вид на жительство, по-моему, в Греции. Мы это узнали в последнюю очередь, помимо нас еще и другие кандидаты обратились в ОИК. Но если это неправда, доводы не подтвердятся, владеет он имуществом, не владеет, у него вообще очень странная декларация. Доходов ноль, при этом шесть автомобилей, квартира в центре Москвы, квартира в Греции. Как-то все это очень странно», — не верит Орлу либерал-демократ.

Что касается обвинений в спойлерстве, то Меркулов не взялся истолковывать выпад оппонента.

«Я не знаю, что он имел в виду. Я иду от политической партии ЛДПР. Спойлер — это кандидат от неизвестных, непарламентских политических партий. У Андрея это первые выборы, может он просто не понимает сути вопроса», — предположил он.

В избирательной комиссии 25-го округа корреспонденту «Политики Сегодня» отказались подтвердить или опровергнуть наличие справки о закрытии греческого счета коммуниста, сославшись на конфиденциальность. Помимо упомянутых кандидатов процедуру регистрации в Мосгорзибиркоме успешно прошли следующие претенденты: Дмитрий Ракитин от «Коммунистов России», Сергей Смирнов от партии «Гражданская сила», Владислав Коцюба от партии «Справедливая Россия», а также самовыдвиженцы Станислав Полищук и Людмила Стебенкова.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.