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18:58   27 Августа 2019
Россия

Путин работал без летнего отпуска

Путин работал без летнего отпуска

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 27 августа, сообщил, что президент РФ летом не отдыхал. По его словам, Владимир Путин совмещал рабочие мероприятия и личное времяпрепровождение.

«Как такового отпуска у президента не было», — объяснил Песков.

Президент РФ в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева посетил мотошоу «Ночных волков» в Севастополе. Возможно, Владимиру Путину еще удастся выкроить пару летних дней для отдыха.

Сегодня президент принял турецкого коллегу Эрдогана и на полях МАКС-2010 продемонстрировал перспективный российский истребитель Су-57. Также лидеры РФ и Турции понаблюдали за полетом нового пассажирского самолета МС-21–300. Владимир Путин угостил Эрдогана вологодским ванильным мороженым, а после президенты удалились для проведения переговоров тет-а-тет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #отпуск #общество

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