Корреспонденты ФАН показали, что едят в Триполи

Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей продегустировали национальную кухню Ливии и были приятно удивлены.

Триполи раскинулся вдоль берега Средиземного моря, поэтому большинство местного общепита готовить морепродукты. Все, что дает море, — можно употреблять в пищу. Как правило, перед рестораном размещаются прилавки и кухня, где можно выбрать основное блюдо: рыбу, кальмары, креветки и мидии. После заказ сразу передают поварам, которые приготовят выбранное блюдо на огромном мангале, пишет ФАН.

В таких ресторанах гость сам выбирает, что ему есть - рис с курицей, рис с морепродуктами, кус-кус, овощи гриль, мясо с овощами в соусе, простые салаты. Из напитков можно выбрать популярную газировку или свежевыжатые соки манго, земляники, банана, арбуза, дыни, а также чай и кофе.

Посетители в таких заведениях есть всегда, поэтому работники ресторана часто пополняют свой улов. Практически все рестораны и кафе имеют хорошую репутацию - готовят вкусно и сытно тут почти везде, рассказывают корреспонденты СМИ.

Напомним, сотрудники ФАН находятся в командировке в Ливии с целью информирования российской общественности о ситуации в стране. Корреспонденты имеют все необходимые документы для работы в этой африканской стане, в том числе разрешение МИД РФ и МИД Ливии.