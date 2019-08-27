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 Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке

Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке
18:14   27 Августа 2019
Весь мир

Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке

Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке

Инцидент с возгоранием в багажном отсеке самолета авиакомпании Air Chinа произошел во вторник, 27 августа, в пекинском международном аэропорту «Шоуду». Никто из пассажиров и членов экипажа Airbus A330 не пострадал.

Об этом пишет новостной портал Aeronautics. Лайнер Airbus A330 окутался дымом, когда пассажиры уже проходили на посадку. Самолет должен был вылететь в Токио. Командир Airbus A330 экстренно выключил двигатели, а экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

Причина возгорания уточняется, ведется следствие. Ранее в соцсетях появились фото и видео, которые сделали пассажиры, находившиеся в других самолетах, и аэропорту. Из материалов можно сделать вывод, что в результате возгорания пострадал фюзеляж самолета.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #пекин #возгорание #air china

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