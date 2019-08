Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке

Инцидент с возгоранием в багажном отсеке самолета авиакомпании Air Chinа произошел во вторник, 27 августа, в пекинском международном аэропорту «Шоуду». Никто из пассажиров и членов экипажа Airbus A330 не пострадал.

Об этом пишет новостной портал Aeronautics. Лайнер Airbus A330 окутался дымом, когда пассажиры уже проходили на посадку. Самолет должен был вылететь в Токио. Командир Airbus A330 экстренно выключил двигатели, а экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

Suspect cargo holder fire on an Air China A330 at Beijing Capital Airport right now. More to follow. pic.twitter.com/WVYpzErE09