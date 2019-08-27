ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность

Спецкоординатор организации по ближневосточному урегулированию Николай Младенов во вторник, 27 августа, в ходе заседания Совета безопасности сообщил, что ООН призвала Ливан и Израиль не только проявлять сдержанность, но и не нарушать положения резолюции 1701.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники ударили по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане у сирийской границы. Ранее в ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута.

Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла пообещал адекватно ответить на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр Ливана Саад Харири назвал случившееся неприкрытой агрессией против суверенитета страны.

«ООН призывает стороны проявлять максимальную сдержанность», — сказал Николай Младенов.

Согласно резолюции 1701 СБ ООН, Израиль и Ливан призывают полностью прекратить боевые действия и соблюдать режим «голубой линии».