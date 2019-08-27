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17:56   27 Августа 2019
Россия

Путин и Эрдоган обсудили формирование сирийского конституционного комитета

Путин и Эрдоган обсудили формирование сирийского конституционного комитета

Российский президент Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом формирование сирийского конституционного комитета. Глава РФ выразил надежду, что комитет заработает в Женеве в ближайшее время.

Президенты России и Турции провели переговоры на полях авиасалона МАКС-2019, который проходит в Подмосковье.

Они обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах и международную повестку. После встречи они дают совместную пресс-конференцию.

Ранее во вторник сообщалось, что на полях МАКС-2019 Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57 а также осмотрели борт МС-21.

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Автор: Ольга Шпакова

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