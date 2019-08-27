РФ предложила КНР создать международную академию подготовки наставников

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова во вторник, 27 августа, сообщила, что Москва предложила Пекину совместно создать международную академию подготовки наставников по стандартам WorldSkills. По ее словам, готовясь к мировому чемпионату и активно участвуя в движении WorldSkills, Россия подготовила более 11 тысяч мастеров производственного обучения, которые транслируют программы и стандарты ассоциации.

«Поэтому мы предлагаем китайской стороне рассмотреть возможность совместно открыть международную академию подготовки наставников», — добавила Голикова.

Вице-премьер в Казани в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 встретилась с делегацией КНР и отметила, что идея о создании международной академии подготовки наставников «органично ляжет» в программу подготовки следующего чемпионата WorldSkills, который пройдет в 2021 году в Шанхае.

Заместитель председателя Народного политического консультативного совета КНР Ван Юнцин назвал актуальной идею. По его словам, Пекину и Москве необходимо ее детально обсудить.