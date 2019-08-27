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Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке
17:44   27 Августа 2019
Россия

РФ предложила КНР создать международную академию подготовки наставников

РФ предложила КНР создать международную академию подготовки наставников

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова во вторник, 27 августа, сообщила, что Москва предложила Пекину совместно создать международную академию подготовки наставников по стандартам WorldSkills. По ее словам, готовясь к мировому чемпионату и активно участвуя в движении WorldSkills, Россия подготовила более 11 тысяч мастеров производственного обучения, которые транслируют программы и стандарты ассоциации.

«Поэтому мы предлагаем китайской стороне рассмотреть возможность совместно открыть международную академию подготовки наставников»,  — добавила Голикова.

Вице-премьер в Казани в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 встретилась с делегацией КНР и отметила, что идея о создании международной академии подготовки наставников «органично ляжет» в программу подготовки следующего чемпионата WorldSkills, который пройдет в 2021 году в Шанхае.

Заместитель председателя Народного политического консультативного совета КНР Ван Юнцин назвал актуальной идею. По его словам, Пекину и Москве необходимо ее детально обсудить.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #общество #worldskills

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