Американская лоббистская компания косвенно признала вмешательство в выборы в МГД

Лоббистская фирма из США Akin Gump косвенно признала вмешательство в выборы в Мосгордуму, возложив вину на сотрудника, который использовал компьютеры компании в частных интересах.

Об этом говорится в ответе Akin Gump на запрос члена Общественной палаты РФ Михаила Аничкина. В компании отметили, что бывший младший сотрудник несанкционированно воспользовался компьютерной системой фирмы, чтобы убедить российские СМИ заступиться за студента НИУ ВШЭ Егора Жукова. Его задержали по обвинению в организации массовых беспорядков на несанкционированной акции 27 июля.

«Akin Gump является международной юридической фирмой и ее деятельность в России состоит исключительно в оказании юридических услуг по вопросам коммерческого права», — говорится в ответе.

Руководство также заверило, что Akin Gump не имеет никакого отношения к сделанным в указанной частной переписке заявлениям. Кроме того, юридическая компания приняла меры по недопущению подобных ситуаций.

Ранее Аничкин, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, назвал Akin Gump Strauss Hauer & Feld инструментом давления на Россию.