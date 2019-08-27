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17:55   27 Августа 2019
Россия

Миллион рублей получил француз, нашедший уязвимость в системе онлайн-голосования

Миллион рублей получил француз, нашедший уязвимость в системе онлайн-голосования

Один миллион рублей перевел гражданину Франции глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов после того, как тот нашел уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму.

Французский криптограф обнаружил слабые места в системе онлайн-голосования и обратил на них внимание. Венедиктов заявил, что если 21 августа во время тестирования системы никто не сможет ее взломать, то Пьеррик Годри получит миллион рублей, а остальной денежный приз разделят между специалистами, помогавшими обнаружить недостатки в системе. Венедиктов занимается в ОП Москвы вопросами «цифровизации всего», в том числе и электронным голосованием.

«Один миллион рублей ушел с моего счета в Сбербанке французскому криптографу Пьеррику Годри, который указал на уязвимые места в системе онлайн-голосования в ходе тестирования системы перед выборами в МГД», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Миллион рублей получил француз, нашедший уязвимость в системе онлайн-голосования

Годри уже получил официальное уведомление о своем вознаграждении и принимает выигрыш, сообщил он РИА Новостям. Рабочая группа электронного штаба и департамент информационных технологий продолжают общаться с Годри и обмениваться мнениями по поводу разработки.

Эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму пройдет в единый день голосования 8 сентября в Зеленограде, Бибиреве, Лианозове, Северном, а также Южном и Центральном Чертанове. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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