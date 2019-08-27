Верховный суд отказал в регистрации фальсификаторам Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Верховный суд РФ отклонил жалобы мундепов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ избиркома зарегистрировать их кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей и автографов мертвецов в подписных листах.

В решении окружных избиркомов, Мосгоризбиркома и Центризбиркома суд не нашел нарушений и подтвердил ранее принятое Мосгорсудом решение не допускать трех кандидатов на выборы, сообщили в пресс-службе суда Интерфаксу.

Муниципальным депутатам Яшину, Русаковой и Янкаускасу отказали в регистрации из-за слишком большого количества бракованных подписей: среди них были фальсифицированные и подписи мертвых людей, якобы собранные экс-кандидатами в свою поддержку. Всего избиркомы отказали 57 выдвиженцам, но экс-лидер столичного штаба «Яблока» Сергей Митрохин после обращения в Мосгорсуд был восстановлен кандидатом по 43 округу Москвы. Его соперниками здесь стали Роман Климентьев от КПРФ, Евгений Боровик от «Справедливой России» и Дмитрий Кошлаков-Крестовский от ЛДПР.

После призывов к несогласованным акциям протеста на Трубной площади 18 июля Яшин был в очередной раз арестован полицией на десять суток 21 августа. Этот административный арест стал для бывшего кандидата четвертым за последнее время: теперь его могут привлечь к ответственности уже по уголовной статье «Массовые беспорядки».