Депутат Госдумы напомнил о вине США в «деле Магнитского»

Депутат Госдумы Андрей Луговой уверен, что в «деле Магнитского» виновны американцы. В разговоре с журналистом News.ru депутат заявил, что США хотели воспользоваться человеческой трагедией и создать «политическую бомбу». Однако результат этих действий остался неясен, отметил Луговой.

Он также выразил мнение, что решение Европейского суда по правам человека(ЕСПЧ) о выплате компенсаций родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского является политически мотивированным. Хотя стоит признать, что нарушения, которые могут допускаться в России и в любой другой стране по отношению к заключенным необходимо расследоваьть, добавил депутат.

Учитывая «список Магнитского», данное дело сложно оценивать без политического контекста, полагает Луговой.

«Я про Магнитского знаю только из СМИ. Какое я отношение имею к этому списку, зачем меня туда включили? Ну, был такой мошенник. Он погиб в СИЗО, это ужасно», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что 27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове и матери Магнитского компенсацию в 34 тысячи евро, так как счел, что аудитору не была оказана должная медпомощь.

Минюст РФ в течение трех месяцев решит, обжаловать ли это решение в Большой палате ЕСПЧ или выплатить деньги.

Напомним, что Сергей Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, скончался в российском СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, проведя в заключении около года.