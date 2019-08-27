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17:15   27 Августа 2019
Россия

Ректор ЛГУ назвал позитивными грядущие перемены в сфере образования Петербурга

Ректор ЛГУ назвал позитивными грядущие перемены в сфере образования Петербурга

Ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев в комментарии ФАН отметил, что любые действия городских властей, направленные на укрепление сферы образования, встречаются позитивно. С 1 сентября петербургские учителя получат ежемесячную надбавку за классное руководство, а в рамках национального проекта «Образование» город вложит в материально-техническое обеспечение школ и колледжей 11 миллиардов рублей. 

В ходе предвыборных дебатов, которые посвятили теме социальной поддержки горожан, Александр Беглов сообщил, что 73 процента городского бюджета расходуется на социальные цели, в том числе образование. Некоторые положения нацпроекта уже реализовали. 

«На сегодняшний день наш город — крупный образовательный и научный центр. И для нас очень важно, чтобы он развивался», — сказал ректор ЛГУ.

По его словам, нужно увеличивать места в детских садах и школах, поэтому вопрос контролируют городские власти. Важно координировать действия с федеральным центром, в том числе и в вопросах реализации национальных проектов.

«Сегодня у Петербурга эта поддержка и координация есть, нынешнее руководство города ими заручилось», — резюмировал Станислав Еремеев.

В предвыборных дебатах, которые состоялись во вторник, 27 августа, поучаствовал все четыре кандидата в губернаторы Петербурга — самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от КПРФ Владимир Бортко, представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

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Автор: Олег Королев
#петербург #университет #образование #перемены

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