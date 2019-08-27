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17:13   27 Августа 2019
Россия

Минимальную пенсию в Москве увеличили на две тысячи рублей

Минимальную пенсию в Москве увеличили на две тысячи рублей

Столичный глава Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей. Нововведения вступят в силу с 1 сентября. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник, 27 августа.

Отмечается, что изменения позволят увеличить доплаты к пенсии порядка 1,6 миллиона столичных пенсионеров. При этом 44 тысячам пенсионеров из Москвы городскую доплату установят впервые. Перерасчет произведут автоматически, обращаться никуда не придется.

«Выплаты в увеличенном размере будут произведены по обычному графику в первой декаде сентября», — отмечается в документе.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #пенсии #собянин

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