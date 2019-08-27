Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья в 2019 году приняла рекордное количество иностранных туристов. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet. В период с 1 января по 22 августа было принято более десяти миллионов туристов из разных стран.

Эта цифра на 17,6 процента превышает показатели такого же периода прошлого года. Тогда турецкий курорт посетили 8,6 миллиона человек. В основном это туристы из России, Германии и Украины. Более точные итоги будут подведены в конце месяца.

По данным аэропортов Антальи и Областного управления культуры и туризма, такие показатели «побили рекорд всех времен».

Глава ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Улькай Атмак заявил, что цель — 16 миллионов туристов в этом году. При этом в 2018 году Анталью посетили 14 миллионов человек.