Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Эрдоган обсудили формирование сирийского конституционного комитета

Путин и Эрдоган обсудили формирование сирийского конституционного комитета

 Миллион рублей получил француз, нашедший уязвимость в системе онлайн-голосования

Миллион рублей получил француз, нашедший уязвимость в системе онлайн-голосования
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность

ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность

 Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке

Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке
Путин и Эрдоган обсудили формирование сирийского конституционного комитета

Путин и Эрдоган обсудили формирование сирийского конституционного комитета

 Миллион рублей получил француз, нашедший уязвимость в системе онлайн-голосования

Миллион рублей получил француз, нашедший уязвимость в системе онлайн-голосования
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность

ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность

 Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке

Самолет Air China не вылетел из Пекина из-за пожара в багажном отсеке
16:52   27 Августа 2019
Весь мир

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья в 2019 году приняла рекордное количество иностранных туристов. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet. В период с 1 января по 22 августа было принято более десяти миллионов туристов из разных стран.

Эта цифра на 17,6 процента превышает показатели такого же периода прошлого года. Тогда турецкий курорт посетили 8,6 миллиона человек. В основном это туристы из России, Германии и Украины. Более точные итоги будут подведены в конце месяца.

По данным аэропортов Антальи и Областного управления культуры и туризма, такие показатели «побили рекорд всех времен».

Глава ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Улькай Атмак заявил, что цель — 16 миллионов туристов в этом году. При этом в 2018 году Анталью посетили 14 миллионов человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#турция #туризм #анталья #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...