Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 27 августа, сообщил, что Москва и Асунсьон обсудили предстоящий визит делегации российских специалистов в Парагвай для проведения оценки системы контроля экспорта зерновой продукции.

По информации Россельхознадзора, вопросы поставок животноводческой и растениеводческой продукции обсудили в ходе встречи представителей ведомства с чрезвычайным и полномочным послом Парагвай в РФ Рамоном Диасом Перейрой​​​. Ежегодный объем экспорта зерна из Парагвая в РФ составляет около миллиона тонн.

В наибольшем количестве в РФ поставляют соевые бобы. Однако российское ведомство зафиксировало случаи выявления в партиях соевых бобов значительного превышения содержания допустимого уровня пестицида — глифосата. Россельхознадзор попросил Парагвай принять меры, которые гарантируют соблюдение требований российского законодательства.