Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во вторник, 27 августа, сообщил, что Москва и Асунсьон обсудили предстоящий визит делегации российских специалистов в Парагвай для проведения оценки системы контроля экспорта зерновой продукции.
По информации Россельхознадзора, вопросы поставок животноводческой и растениеводческой продукции обсудили в ходе встречи представителей ведомства с чрезвычайным и полномочным послом Парагвай в РФ Рамоном Диасом Перейрой. Ежегодный объем экспорта зерна из Парагвая в РФ составляет около миллиона тонн.
В наибольшем количестве в РФ поставляют соевые бобы. Однако российское ведомство зафиксировало случаи выявления в партиях соевых бобов значительного превышения содержания допустимого уровня пестицида — глифосата. Россельхознадзор попросил Парагвай принять меры, которые гарантируют соблюдение требований российского законодательства.
23 августа в Москве состоялась встреча представителей Россельхознадзора с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Парагвай в РФ Рамоном Диасом Перейраhttps://t.co/7pxZ00UG1e— Пресс-служба Россельхознадзора (@fsvps) 27 августа 2019 г.