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 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
16:35   27 Августа 2019
Весь мир

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

Штаты перебросили в Британию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщили в Европейском командовании вооруженных сил США (EUCOM).

В ведомстве уточнили, что бомбардировщики-«невидимки», изготовленные в соответствии со стелс-технологиями, прибыли из США в зону ответственности EUCOM для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных учений.

B-2 Spirit расположились на базе британских ВВС «Фэрфорд», которая находится на юго-западе Англии.

Взаимодействие сил США и европейскими союзниками положительно скажется на оперативной совместимости бомбардировщиков, а также поможет выстроить стратегические отношения, необходимые для противостояния глобальным вызовам. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #британия #бомбардировщик #b-2 spirit

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