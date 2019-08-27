Тарифы ЖКХ в определенных зонах Черногорска повысят

Представитель правительства Хакасии по итогам пресс-конференции с главой республики Валентином Коноваловым во вторник, 27 августа, сообщил, что тариф на услуги жилищно-коммунального хозяйства в определенных зонах Черногорска повысят. По его словам, это необходимо, чтобы сформировать единую тарифную зону и решить проблемы с теплоснабжением города.

Власти Хакасии отметили, что отдельные опасения по подготовке к зиме вызывает Черногорск​​​. Город готов к осенне-зимнему периоду лишь на 60 процентов, потому что тепловые сети, которые принадлежат частной организации, не обслуживали должным образом в течение многих лет.

«Теперь необходимо заменить порядка 40 километров теплосетей», — добавили в правительстве Хакасии.

В определенных зонах Черногорска ожидается повышение тарифов ЖКХ. В городе сформируют единую тарифную зону, чтобы не нарушать интересов жителей города, которые сейчас платят по разным тарифам. Отремонтировали основные проблемные части теплотрассы, порядка 1,5 километра, устранили более 40 порывов.