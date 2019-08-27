Эксперимент Минпромторга по маркировке минералки может начаться в октябре

Пилотный проект министерства промышленности и торговли по маркировке минеральных и питьевых вод может пройти в период с 1 октября текущего года по 30 сентября будущего, как следует из проекта постановления правительства. Документ разместили на портале нормативно-правовых актов 27 августа.

Поясняется, что эксперимент призван показать достаточность или нехватку механизмов такой маркировки. Он также поможет в противостоянии незаконному производству, ввозу и оборота продукта. Ожидается, что проект станет ключом к эффективному взаимодействию служб и ведомств, а также к лучшей собираемости налогов и таможенных платежей.

За реализацию эксперимента, в частности, отвечают: министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роспотребнадзор, Федеральные налоговая и таможенная службы.

Систему маркировки товаров запустили еще в 2017 году. Предполагается, что к 2024 году в России будет действовать система сплошной маркировки и прослеживаемости. Оператором проектов выступает Центр развития перспективных технологий.

На данный момент маркируются табачные изделия и обувь, а также лекарственные препараты в качестве эксперимента. До конца года в перечень также попадут ряд представителей текстильной продукции, изделия из меха и кожи, шины, фотокамеры и парфюмерия.

В мае стало известно, что российские власти намерены еще больше расширить перечень товаров, подлежащих маркировке. Напомним, что покупатель может отсканировать специальный код, чтобы удостовериться в легальности купленного.