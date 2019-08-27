Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
16:28   27 Августа 2019
Россия

Эксперимент Минпромторга по маркировке минералки может начаться в октябре

Эксперимент Минпромторга по маркировке минералки может начаться в октябре

Пилотный проект министерства промышленности и торговли по маркировке минеральных и питьевых вод может пройти в период с 1 октября текущего года по 30 сентября будущего, как следует из проекта постановления правительства. Документ разместили на портале нормативно-правовых актов 27 августа.

Поясняется, что эксперимент призван показать достаточность или нехватку механизмов такой маркировки. Он также поможет в противостоянии незаконному производству, ввозу и оборота продукта. Ожидается, что проект станет ключом к эффективному взаимодействию служб и ведомств, а также к лучшей собираемости налогов и таможенных платежей.

Эксперимент Минпромторга по маркировке минералки может начаться в октябре

За реализацию эксперимента, в частности, отвечают: министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роспотребнадзор, Федеральные налоговая и таможенная службы.

Систему маркировки товаров запустили еще в 2017 году. Предполагается, что к 2024 году в России будет действовать система сплошной маркировки и прослеживаемости. Оператором проектов выступает Центр развития перспективных технологий.

Эксперимент Минпромторга по маркировке минералки может начаться в октябре

На данный момент маркируются табачные изделия и обувь, а также лекарственные препараты в качестве эксперимента. До конца года в перечень также попадут ряд представителей текстильной продукции, изделия из меха и кожи, шины, фотокамеры и парфюмерия.

В мае стало известно, что российские власти намерены еще больше расширить перечень товаров, подлежащих маркировке. Напомним, что покупатель может отсканировать специальный код, чтобы удостовериться в легальности купленного.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минпромторг #эксперимент #маркировка #минеральная вода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...