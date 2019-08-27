Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

 Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна

Россельхознадзор оценит парагвайскую систему контроля экспорта зерна
Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

 ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

 США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit

США перебросили в Британию два бомбардировщика B-2 Spirit
16:23   27 Августа 2019
Политика

Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос

Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил главе Турции Реджепу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта в честь предстоящего в 2023 году столетия Турецкой республики.

Такое предложение он высказал на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском, куда турецкий призидет приехал вместе с Владимиром Путиным.

«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту, — заявил Рогозин.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона присоединится к «священной работе».

«Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу», — отметил президент Турции.

Ранее Эрдоган пригласил Путина на технологический фестиваль в Стамбуле, который пройдет с 17 по 22 сентября.

Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#эрдоган #рогозин #мкс #макс-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...