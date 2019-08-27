Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил главе Турции Реджепу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта в честь предстоящего в 2023 году столетия Турецкой республики.

Такое предложение он высказал на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском, куда турецкий призидет приехал вместе с Владимиром Путиным.

«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту, — заявил Рогозин.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона присоединится к «священной работе».

«Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу», — отметил президент Турции.

Ранее Эрдоган пригласил Путина на технологический фестиваль в Стамбуле, который пройдет с 17 по 22 сентября.

Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.