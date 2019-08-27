Третий модернизированный самолет Ил-76 получит Минобороны до конца недели

Предприятие «Авиастар-СП» сдаст третий самолет Ил-76МД-90А в течении этой недели для передачи в 235-й военно-транспортный авиационный полк, заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Предыдущие два самолета были переданы Минобороны этой весной, в апреле и мае. Всего шесть таких самолетов получит ведомство в 2019 году.

«В течение недели «Авиастар-СП» сдаст третий самолет Ил-76МД-90А, который передадут в 235-й военно-транспортный авиационный полк», — написал Морозов в Twitter.

Ил-76МД-90А — модернизированная версия Ил-76. Она отличается от оригинала новым оборудованием, современными двигателями, модифицированными крыльями и усиленными шасси. На базе этой версии создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.

Начиная с 2021 года авиационный комплекс им. Ильюшина будет ежегодно поставлять 12 самолетов Ил-76МД-90А Воздушно-космическим силам России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца года российская армия получит 3400 единиц нового оружия, 1600 единиц отремонтированного и модернизированного. Министр также заявил о создании в Восточном военном округе смешанной ракетной дивизии и зенитной ракетной бригады.