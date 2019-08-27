Тяжелый беспилотник «Сириус» показали на МАКС-2019

Первый опытный образец российского тяжелого беспилотника «Сириус» будет готов к 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой главного конструктора группы «Кронштадт» Николая Долженкова. Это предприятие — разработчик данного БПЛА.

Полноразмерный макет пятитонного «Сириуса» с нагрузкой в тонну впервые продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2019 во вторник, 27 августа. Ранее беспилотник показывали без конкретного названия.

«Если нам не удастся найти какого-либо стратегического инвестора, то мы выполним эту работу сами, а если найдем, то завершим ее быстрее», — отметил Долженков.

Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский. Ранее сообщалось, что на мероприятии впервые показали самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М».