Эрдоган заинтересовался возможностью купить российский Су-57
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заинтересовался покупкой новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Самолет - работа российских авиаконструкторов.
Во вторник, 27 августа, Эрдоган прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Увидев истребитель, президент республики поинтересовался у своего российского коллеги, летает ли уже эта машина и можно ли ее купить.
«Можете купить», — улыбнулся Путин после небольшой паузы, а затем рассмеялся вместе с турецким лидером.
Впервые Су-57 поднялся в воздух в 2010 году. Самолет отличает высокая маневренность, возможность летать в сверхзвуковом режиме, современное оборудование и малая заметность. Разработчики уверяют, что все это обеспечивает Су-57 превосходство над конкурентами.
Первый иностранный лидер, заглянувший в кабину Су-57: Путин показал на МАКСе Эрдогану новейший российский самолет pic.twitter.com/z4FPrjOx3Z— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019