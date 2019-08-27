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16:15   27 Августа 2019
Весь мир

Эрдоган заинтересовался возможностью купить российский Су-57

Эрдоган заинтересовался возможностью купить российский Су-57

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заинтересовался покупкой новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Самолет - работа российских авиаконструкторов. 

Во вторник, 27 августа, Эрдоган прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019. 

Увидев истребитель, президент республики поинтересовался у своего российского коллеги, летает ли уже эта машина и можно ли ее купить.

«Можете купить», — улыбнулся Путин после небольшой паузы, а затем рассмеялся вместе с турецким лидером.

Впервые Су-57 поднялся в воздух в 2010 году. Самолет отличает высокая маневренность, возможность летать в сверхзвуковом режиме, современное оборудование и малая заметность. Разработчики уверяют, что все это обеспечивает Су-57 превосходство над конкурентами.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #эрдоган #су-57 #макс-2019

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